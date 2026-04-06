Nel film Sciatunostro, il regista racconta la storia di Ettore e Giovannino, due amici che condividono un legame forte e duraturo. La narrazione si svolge sull’isola di Linosa, un luogo che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti. La pellicola si concentra sulle sfide del loro rapporto e sulle circostanze che mettono alla prova la loro amicizia.

Leandro Picarella porta al cinema la storia di Ettore e Giovannino, due amici legati da un legame profondo a Linosa. Il documentario Sciatunostro analizzerà il distacco forzato tra i due ragazzi in occasione della fine di un’estate. L’opera debutterà nelle sale il 9 aprile tramite PostMov, dopo essere passata per Progressive Cinema alla Festa di Roma. Un appuntamento anticipato è fissato per il 7 aprile presso il Cinema Troisi della capitale. Il racconto si focalizza su una realtà minuscola: Linosa conta solo 341 abitanti. Qui, l’undici anni di Ettore e i diciassette di Giovannino si scontrano con la necessità di separarsi, poiché il più giovane deve spostarsi verso la terraferma per completare il suo percorso scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linosa, il film Sciatunostro e il legame tra due amici a rischio

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