Un giovane senza fissa dimora di 22 anni è stato arrestato a Treviglio dopo aver molestato una ragazza di 15 anni nel sottopasso della stazione. L’uomo si è avvicinato alla vittima alle sue spalle, le ha toccato i glutei e subito dopo si è dato alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo poco dopo l’accaduto.

Treviglio (Bergamo), 5 maggio 2026 – Ha avvicinato l’ignara vittima, una ragazzina di 15 anni, piombandole alle spalle, poi l’ha molestata palpeggiandola all’altezza dei glutei ed è fuggito. Ma il gesto di violenza non è rimasto impunito e la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto un cittadino marocchino, classe 2004, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora. L’episodio è avvenuto a Treviglio, nel sottopasso della stazione durante la mattinata di lunedì 4 maggio. Il 22enne, con precedenti di polizia per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, è finito in manette per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimora

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