Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia | arrestato 22enne

Una ragazza di 15 anni è stata aggredita alle spalle mentre si trovava alla stazione di Treviglio, e il suo aggressore, un uomo di 22 anni, è stato subito arrestato dalla polizia di Bergamo. L'uomo è stato accusato di violenza sessuale aggravata. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'individuo poco dopo l'accaduto. La ragazza ha riportato lievi ferite durante il tentativo di aggressione.

La polizia di Bergamo ha arrestato un 22enne per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne. La mattina del 4 maggio il giovane avrebbe aggredito e palpeggiato una 15enne alla stazione ferroviaria di Treviglio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aggredisce a sassate un 30enne alla stazione di Poggio Rusco: arrestato 22enne per tentato omicidioUn 22enne ha preso a sassate un uomo di 30 anni alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova). Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimoraTreviglio (Bergamo), 5 maggio 2026 – Ha avvicinato l’ignara vittima, una ragazzina di 15 anni, piombandole alle spalle, poi l’ha molestata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La suora aggredita a Gerusalemme, l'arresto e lo sdegno del mondo; Gerusalemme, le immagini dell'aggressione in pieno giorno alla suora francese sul Monte Sion; Minaccia di morte e rapina 2 donne in centro Città ed aggredisce gli Agenti. Polizia di Stato arresta pluripregiudicato straniero. - Questura di Brescia | Polizia di Stato - Polizia di Stato; ? In due senza biglietto: capitreno aggrediti, poi calci e pugni anche ai poliziotti - BresciaToday. Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia: arrestato 22enneLa polizia di Bergamo ha arrestato un 22enne per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne ... fanpage.it Piancogno, il sindaco interviene per sedare una rissa e viene preso a pugni da un minorenneHa cercato di sedare una lite tra giovani, ma è stato aggredito e colpito alle spalle. È finita in ospedale la serata del Primo Maggio per il giovane ... bsnews.it Terracina: Aggredisce e minaccia di morte la moglie, 62enne arrestato https://www.telegolfo.com/terracina-aggredisce-e-minaccia-di-morte-la-moglie-62enne-arrestato/ - facebook.com facebook Torregalli, aggredisce un medico e due infermieri al pronto soccorso. Denunciato per lesioni x.com