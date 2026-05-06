Cpr l' annuncio di Fugatti | L' apertura a Trento a inizio 2027

Nell’aula del consiglio provinciale di ieri, martedì 5 maggio, sono state comunicate alcune informazioni riguardanti l’apertura del centro di permanenza per i rimpatri a Trento. Il presidente della provincia ha annunciato che l’apertura è prevista per l’inizio del 2027. La notizia riguarda la pianificazione di un nuovo centro, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione.

Direttamente dall’aula del consiglio provinciale sono arrivate ieri, martedì 5 maggio, delle novità sull’apertura del Cpr a Trento. E, a dirlo, è stato direttamente il governatore Maurizio Fugatti.“In merito alla realizzazione del Centro permanente per i rimpatri si vuole procedere con.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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