A Trento, Maurizio Fugatti è stato assolto al termine di un processo con rito abbreviato riguardante l’uccisione dell’orso M90. La vicenda ha portato alla conclusione del procedimento giudiziario, con l’esito di un’assoluzione. La decisione è arrivata dopo le indagini e le udienze che hanno coinvolto il politico nel caso dell’abbattimento dell’orso.

Maurizio Fugatti è stato assolto al termine del processo con rito abbreviato sull’uccisione “con crudeltà” dell’ordo M90. Assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ha stabilito la giudice Claudia Miori del tribunale di Trento. L ‘orso fu abbattuto dalla Forestale a febbraio 2024 su decreto del governatore perché considerato troppo confidente e dunque pericoloso. L’uccisione dell’orso e il processo. Sotto la lente processuale, le modalità del ‘prelievo’ dell’esemplare: due fucilate, ai polmoni e al fegato, senza prima avere colpito il plantigrado con il proiettile narcotizzante. Procedimento che sei associazioni animaliste hanno contestato con tanto di perizie tecniche che non hanno però convinto la procura che infatti in prima battuta ha chiesto l’archiviazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trento, Fugatti assolto per l’uccisione dell’orso M90

Articoli correlati

Fugatti assolto per l’uccisione di M90. La protesta delle associazioni: “Nessun rispetto per la vita dell’orso”Il Tribunale di Trento ha assolto il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti per l’abbattimento con crudeltà dell’orso M90.

Orso M90: Fugatti in tribunale per uccisione e maltrattamentoDomani, lunedì 9 marzo 2026, si svolgerà a Trento l’udienza predibattimentale che stabilirà le responsabilità per la morte dell’orso M90.

Approfondimenti e contenuti su Trento Fugatti assolto per l'uccisione...

Temi più discussi: Abbattimento dell’orso M90, Fugatti assolto: Abbiamo agito con professionalità; Orso M90, Fugatti assolto in primo grado: Il fatto non è reato; Fugatti assolto per l'abbattimento 'con crudeltà' dell'orso M90.

Fugatti assolto per l’uccisione di M90. La protesta delle associazioni: Nessun rispetto per la vita dell’orsoIl Tribunale di Trento ha assolto il presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti per l’abbattimento con crudeltà dell’orso M90 ... fanpage.it

Il presidente Fugatti assolto per l'abbattimento di M90Per il Tribunale di Trento il fatto non costituisce reato. Deluse (in parte) le associazioni animaliste che annunciano appello ... rainews.it

Sai dirmi che città è Probabilmente questa è stata una delle nevicate più abbondanti degli ultimi anni #Trentino #Trentinodascoprire #Trento #Trentinoaltoadige - facebook.com facebook

Mussolini resta cittadino onorario di Trento, respinta la delibera. Rammarico del centrosinistra. Fdi: "Inutili atti privi di conseguenze" #ANSA x.com