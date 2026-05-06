Al Trento Film Festival, un cortometraggio ambientato a Courmayeur ha vinto il premio del pubblico. Il film mette a confronto due visioni opposte, rappresentate da due personaggi principali. La protagonista, una giovane partigiana, viene raccontata attraverso scene che evidenziano il suo ruolo durante il periodo di guerra. La pellicola ha ricevuto il riconoscimento tra le preferenze degli spettatori presenti alla manifestazione.

? Cosa scoprirai Quali sono le due anime opposte che il film mette a confronto?. Chi era la giovane partigiana protagonista del cortometraggio premiato?. Come ha fatto una produzione locale a battere la concorrenza internazionale?. Perché la Film Commission punta tutto sui talenti della Valle d'Aosta?.? In Breve Chiara Zoja riceve menzione speciale Premio Città di Imola per il corto Prima dell'Aurora.. Il cortometraggio di L'Eubage narra la storia della partigiana Aurora Vuillerminaz morta nel 1944.. Alessandra Miletto sottolinea l'efficacia degli investimenti della Film Commission Valle d'Aosta sul territorio.. Il film di Elettra Gallone confronta la realtà locale con il turismo di massa di Courma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento Film Festival: il film su Courmayeur vince il premio del pubblico

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