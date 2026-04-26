Trento Film Festival A bear remembers vince il Premio Antropocene Muse

Durante la 74ª edizione del Trento Film Festival, in corso fino al 3 maggio, è stato assegnato il Premio Antropocene Muse a 'A bear remembers', un film diretto da Zhang e Knigh. La cerimonia si è svolta nel corso della manifestazione, che quest'anno coinvolge numerosi film e iniziative legate al cinema e alle tematiche ambientali. La premiazione ha riconosciuto l'opera per il suo contributo nel rappresentare questioni legate all'ambiente e all'interazione tra uomo e natura.

'A bear remembers' di Zhang & Knigh ha vinto il Premio Antropocene Muse nell'ambito della 74esima edizione del Trento film festival, in corso fino al 3 maggio. Il Premio è istituito dal Museo delle scienze di Trento per l'opera che meglio racconta il rapporto tra l'umanità e il resto del mondo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Max Oliva vince premio al Festival di Comicorto con il film ‘FortunataMax Oliva, regista e sceneggiatore casertano, ha vinto il premio ‘Cinema Senza Barriere’ al Festival Comicorto, tenutosi al Teatro Ambra di... "The North Film Festival", il regista Luigi Di Domenico vince il premio per la Miglior RegiaL’edizione di quest’anno ha registrato oltre 700 opere iscritte provenienti da tutto il mondo, confermando il festival come uno dei contesti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trentino Film Commission e Trento Film Festival: un’alleanza a favore dell’audiovisivo; Al via il 74° Trento Film Festival; LE VIE DEI SOGNI; Tutto pronto per il Trento Film Festival 2026, venerdì il via alla 74° edizione. 74 Trento Film Festival: programma ufficiale e appuntamenti principaliEsplora il programma del 74 Trento Film Festival con sezioni dedicate, incontri speciali e spettacoli dal vivo pensati per tutti gli amanti della montagna e del cinema ... tuobenessere.it Trento Film Festival day 2: primo giorno di proiezioni e la serata Le vie dei sogniIl secondo giorno del Trento Film Festival 2026: sabato 25 aprile iniziano le proiezioni con il film d’apertura 'Per silenzio e vento' di Marco Zuin con protagonista Matteo Righetto e l’appuntamento, ... planetmountain.com Film Tv. Tears For Fears · Everybody Wants To Rule The World (Single Version). Film Tv al @trentofilmfestival @aikigervax . . . . . #FilmTv #TrentoFilmFestival #Cinema - facebook.com facebook 74. #TrentoFilmFestival: partiti! Oggi, venerdì 24 aprile alle 17, appuntamento nella prestigiosa #SalaDepero del @ProvinciaTrento per la cerimonia di apertura della nostra 74. edizione. Ospite il giornalista Federico Quaranta. x.com