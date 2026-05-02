? Cosa scoprirai Come può un film trasmettere un metodo di vita tra generazioni?. Chi è il protagonista che ha ereditato l'osservazione della fauna?. Perché il gallo cedrone è diventato il simbolo della fragilità ambientale?. Come si può ritrovare un rapporto armonico con la natura selvaggia?.? In Breve Il film segue il passaggio di conoscenze tra Michel, Vincent e Simon.. Il gallo cedrone simboleggia la fragilità del biotopo nei Vosgi.. Il presidente Mauro Leveghi sottolinea il tema dello stupore naturale.. L'opera propone un metodo di osservazione contro la frenesia moderna.. La giuria internazionale del 74. Trento Film Festival ha decretato la vittoria di Le Chant des Forêts, pellicola francese diretta da Vincent Munier, con il premio Genziana d’oro per il miglior film e il Gran Premio Città di Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento Film Festival: il canto della foresta vince la Genziana d’oro

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