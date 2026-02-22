piacenza batte trento nello scontro diretto modena vince e sale al terzo posto in superlega

Piacenza ha conquistato la vittoria contro Trento grazie a un servizio efficace e a una buona difesa, che hanno messo in difficoltà gli avversari. La squadra ha spinto fin dall’inizio, sfruttando errori e momenti di pressione. Nel frattempo, Modena ha ottenuto una vittoria importante che le permette di salire al terzo posto in classifica. Le ultime partite della giornata hanno confermato l’intensità della competizione in questa fase del campionato.

Dopo gli anticipi del sabato, quest’oggi si sono disputate le cinque partite conclusive della ventunesima e penultima giornata della Superlega 2025-2026 di volley. Quando manca un solo turno al termine della regular season, comincia a delinearsi in maniera sempre più chiara quello che sarà il tabellone dei playoff scudetto con in palio il titolo nazionale ed i vari pass per le coppe europee. Il piatto forte della domenica era sicuramente lo scontro diretto tra Piacenza e Trento, che ha visto il successo in rimonta dei padroni di casa per 3-1 (23-25 25-23 25-21 25-22). La squadra piacentina consolida così il quinto posto in classifica e si avvicina a -1 dalla terza piazza, condivisa attualmente da Trento (che vede sfumare le residue chance di sorpasso su Verona per la seconda posizione) e Modena. 🔗 Leggi su Oasport.it

