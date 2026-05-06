Trento 5 miliardi fermi in cassa | i sindacati criticano la Giunta

A Trento, sono stati segnalati cinque miliardi di euro bloccati nelle casse pubbliche, mentre il prodotto interno lordo non registra crescita. I sindacati hanno espresso critiche nei confronti della Giunta regionale, sollevando dubbi sull’utilizzo delle risorse. Nel frattempo, la liquidità detenuta presso la Banca d’Italia è aumentata del 178% rispetto ai anni precedenti. La situazione solleva domande sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e sulla loro efficacia.

? Cosa scoprirai Come possono 5 miliardi restare fermi mentre il PIL non cresce?. Perché la liquidità in Banca d'Italia è aumentata del 178%?. Chi sono i sindacati che chiedono l'uso dell'avanzo di 500 milioni?. Quali servizi urgenti dovrebbero ricevere i fondi bloccati in cassa?.? In Breve Liquidità in Banca d'Italia cresciuta del 178% rispetto al 2018.. Patrimonio netto provinciale raggiunto quota 10,5 miliardi di euro.. PIL locale stagnante con crescita ferma allo 0,5%.. Sindacati Grosselli, Bezzi e Largher chiedono uso avanzo 500 milioni.. Oltre 5 miliardi di euro giacciono fermi nei conti della Provincia Autonoma di Trento, secondo i dati del rendiconto finanziario 2025 che mostrano una liquidità presso la Banca d’Italia cresciuta del 178% rispetto al 2018.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, 5 miliardi fermi in cassa: i sindacati criticano la Giunta Notizie correlate Serravalle: 8,3 milioni fermi in cassa, l’opposizione protesta? Cosa scoprirai Perché i soldi delle tasse restano fermi in cassa invece di diventare servizi? Chi ha deciso di bloccare i cantieri pubblici... La giunta regionale approva mutuo con Cassa depositi e prestiti per lavori nelle scuoleVia libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Trento, tesoretto da record: oltre 5 miliardi fermi in cassa; Il Pil del Trentino stagna, colpa di scelte sbagliate della Provincia: teniamo fermi in banca più di 5 miliardi quando bisognerebbe rilanciare lo sviluppo. Il Pd sui 4,6 miliardi fermi in Provincia: 'ingessano il Trentino'I 4,6 miliardi di euro fermi nelle casse della Provincia di Trentino, sintomo di una criticità nella gestione delle risorse disponibili, sottolinea il Partito democratico citando la Corte dei conti, ... ansa.it