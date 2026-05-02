Serravalle | 8,3 milioni fermi in cassa l’opposizione protesta

A Serravalle, circa 8,3 milioni di euro sono attualmente bloccati nelle casse comunali, senza essere destinati a servizi o lavori pubblici. L’opposizione ha sollevato proteste, chiedendo chiarimenti sulla decisione di mantenere fermi i fondi. Non è ancora chiaro chi abbia deciso di sospendere i cantieri pubblici, nonostante l’avanzo di bilancio disponibile. La situazione ha acceso un dibattito tra le diverse forze politiche locali.

? Cosa scoprirai Perché i soldi delle tasse restano fermi in cassa invece di diventare servizi?. Chi ha deciso di bloccare i cantieri pubblici nonostante l'avanzo di bilancio?. Come sono stati gestiti i documenti tecnici prima del voto in consiglio?. Quali opere promesse dalla giunta rimangono ancora solo sulla carta?.? In Breve Avanzo di 8,3 milioni superiore al doppio rispetto ai comuni limitrofi.. Opposizioni Gorbi, Shkurtaj ed Lotti protestano per atti consegnati solo 24 ore prima.. Unica opera conclusa in quattro anni riguarda la pista di atletica a Casalguidi.. Vettori difende il bilancio citando progetti per Casalguidi, Masotti e la zona Serravalle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serravalle: 8,3 milioni fermi in cassa, l’opposizione protesta Notizie correlate Leggi anche: Comune, 500.000 euro fermi in cassa: l’opposizione attacca Udine, 15 milioni fermi in cassa: Azione sfida De Toni sull’Irpef? Cosa sapere Azione contesta a De Toni la gestione di 15 milioni di euro a Udine.