Personale di Trentino Trasporti in sciopero | venerdì 8 maggio a rischio bus e treni
Venerdì 8 maggio, i mezzi pubblici di Trentino Trasporti potrebbero rimanere fermi a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Or.s.a. Trasporti. La protesta coinvolge il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale e riguarda bus e treni in tutto il territorio provinciale. La manifestazione è stata ufficialmente annunciata e potrebbe portare a sospensioni o riduzioni delle corse programmate per quella giornata.
Venerdì 8 maggio si fermeranno bus e treni in Trentino. Il sindacato Or.s.a. Trasporti ha proclamato uno sciopero del personale di Trentino Trasporti S.p.A. che rischia di creare disagi diffusi su tutto il territorio provinciale.L’agitazione durerà quattro ore, dalle 11 alle 15, coinvolgendo sia.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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