Personale di Trentino Trasporti in sciopero | venerdì 8 maggio a rischio bus e treni

Venerdì 8 maggio, i mezzi pubblici di Trentino Trasporti potrebbero rimanere fermi a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Or.s.a. Trasporti. La protesta coinvolge il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale e riguarda bus e treni in tutto il territorio provinciale. La manifestazione è stata ufficialmente annunciata e potrebbe portare a sospensioni o riduzioni delle corse programmate per quella giornata.