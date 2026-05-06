Trent' anni di valori

Oggi si ricordano trent’anni di storie legate a uomini e donne che hanno scelto di mettere l’etica sportiva al di sopra di ogni vittoria. In questo arco di tempo, numerosi episodi hanno segnato il mondo dello sport, spesso al centro di discussioni e verifiche ufficiali. La commemorazione si svolge in un momento in cui le regole e i valori sono ancora al centro di molte polemiche e approfondimenti.

FIRENZE, 6 maggio 2026 – Trent’anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l'etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà fra poche settimane il Premio Internazionale Fair Play Menarini: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, per un albo d'oro che celebra campioni di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. L'integrità morale accanto al talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, che conta fuoriclasse del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone, Marco Belinelli, solo per citarne alcuni, icone in grado di ispirare le nuove generazioni diffondendo i valori più nobili della competizione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trent'anni di valori 30 anni di Golden Group Notizie correlate Leggi anche: Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026 Trent’anni di passione e valori: la Dream Volley sale in cattedra al liceo “Don Tonino Bello”COPERTINO - In un’aula magna vibrante di entusiasmo, la Dream Volley Nardò ha partecipato martedì 17 febbraio all’assemblea d’istituto del liceo “don... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 30 anni di associazione Insieme per Sarajevo: presentato il programma di eventi in collaborazione con La Piccionaia; Muretto Di Villa Carla; Fair Play Menarini, trent’anni di sport oltre le medaglie; Terni, Storie d’acciaio: Trent’anni in Ast, è il capitale umano il vero cuore della fabbrica -. Trent'anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l'edizione 2026FIRENZE, Italia, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Trent'anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l'etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà ... adnkronos.com Menarini: il Premio internazionale Fair Play celebra 30 anni di valori sportiviEdizione 2026 al via il 4 giugno al Coni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 mag - Trent'anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne ... ilsole24ore.com Quasi trent'anni di attesa, centinaia di milioni spesi, tir e code perenni sull'Aurelia tra Savona e Albissola... Ma tra 900 giorni sarà "finita" https://www.ilsecoloxix.it/savona/2026/05/05/news/aurelia_bis_savona_albisola_cantiere_riprende-15610216/ref=SEC-M - facebook.com facebook "Trent’anni fa, qui si costruiva una possibilità. Oggi, qui si consolida una certezza. E domani Domani dipenderà da noi. Dalla nostra capacità di vedere lontano, assumerci responsabilità, e trasformare le idee in realtà. Grazie di cuore e lunga vita al Cardioce x.com