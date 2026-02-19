Trent’anni di passione e valori | la Dream Volley sale in cattedra al liceo Don Tonino Bello

La Dream Volley Nardò ha portato la sua passione e i valori del volley al liceo “Don Tonino Bello” di Copertino, partecipando all’assemblea del 17 febbraio. Durante l’incontro, i giocatori hanno mostrato le tecniche di gioco e condiviso alcune esperienze con gli studenti. La presenza della squadra ha coinvolto molti giovani, curiosi di conoscere meglio questo sport. La giornata ha rafforzato il legame tra il mondo della scuola e quello dello sport, dando spazio anche a dimostrazioni pratiche di gioco.

COPERTINO - In un'aula magna vibrante di entusiasmo, la Dream Volley Nardò ha partecipato martedì 17 febbraio all'assemblea d'istituto del liceo "don Tonino Bello". Un incontro incentrato sui valori dello sport e dell'agonismo, organizzato dai rappresentati di classe Thomas Viva, Sofia Alemanno, Matteo Fanuli e Beatrice De Benedittis. Un momento di profonda connessione tra il mondo della scuola e una delle realtà pallavolistiche più longeve del territorio, da trent'anni custode di una tradizione che va ben oltre il rettangolo di gioco. Carolina Gloria ha raccontato la sfida del salto di categoria e del cambio di ruolo, dimostrando come l'umiltà e l'ascolto dei più esperti siano la chiave per crescere.