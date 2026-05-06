La vicenda della Uno Bianca si estende da oltre trent’anni, caratterizzata da depistaggi e omissioni che hanno coinvolto anche i servizi di intelligence. I fratelli Savi sono al centro di questa rete di misteri, che si è intrecciata con episodi di terrorismo e altre inchieste giudiziarie. Recentemente, la Procura ha avviato nuove indagini per fare luce sulla figura di Roberto, un passaggio che riaccende l’attenzione sulla complessità di questa vicenda.

di Gilberto Dondi Quella della Uno Bianca è una storia che si intreccia da sempre con i depistaggi e con le ombre dei servizi segreti. Così come si intreccia con le parole opache di Roberto e Fabio Savi, i capi della Banda, che nel corso degli anni hanno detto e contraddetto, confessato e ritrattato, in una spirale di bugie, mezze verità e allusioni su cui da sempre si fanno congetture e ipotesi investigative mai sfociate in nulla di concreto. Almeno fino ad ora. Adesso, infatti, dopo l’intervista di Roberto a ’Belve’ in cui ha ammesso i legami con i servizi segreti e ha detto che l’ omicidio di Pietro Capolungo fu eseguito su commissione, gli inquirenti della nuova inchiesta aperta per trovare mandanti e complici dei Savi potrebbero andare a interrogarlo nel carcere di Bollate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trent’anni di depistaggi e bugie. I fratelli Savi, i servizi, il terrorismo. Ora la Procura si muove per Roberto

Notizie correlate

Roberto Savi a Belve Crime: “Dietro la Uno Bianca c’erano i servizi segreti”Roberto Savi torna a parlare pubblicamente e lo fa per la prima volta in televisione, nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani su Raidue.

Belve Crime, Roberto Savi: “I Servizi ci hanno aiutato”Tra gli ospiti della puntata di stasera di Belve Crime ci sarà anche Roberto Savi, attualmente all'ergastolo: faceva parte della banda della Uno...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Trent’anni di depistaggi e bugie. I fratelli Savi, i servizi, il terrorismo. Ora la Procura si muove per Roberto; Ilaria Alpi e il dovere della cronaca: il mistero di Mogadiscio trent’anni dopo; Bugie e misteri sulla banda della Uno Bianca: perché si indaga ancora sugli omicidi che insanguinarono Emilia-Romagna e Marche.

Trent’anni di depistaggi e bugie. I fratelli Savi, i servizi, il terrorismo. Ora la Procura si muove per RobertoI magistrati, i carabinieri del Ros e la Digos con tutta probabilità andranno a interrogare ’il corto’ a Bollate. Dalla Falange Armata a Macauda, dai Santagata alle confessioni, tutte le piste e le om ... ilrestodelcarlino.it

Quasi trent'anni di attesa, centinaia di milioni spesi, tir e code perenni sull'Aurelia tra Savona e Albissola... Ma tra 900 giorni sarà "finita" https://www.ilsecoloxix.it/savona/2026/05/05/news/aurelia_bis_savona_albisola_cantiere_riprende-15610216/ref=SEC-M - facebook.com facebook

Trent’anni fa, Lady Diana fu protagonista indiscussa del Met Gala di New York. Ma per poco non cancellò all’ultimo momento: temeva di imbarazzare William x.com