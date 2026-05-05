Nella puntata di questa sera di Belve Crime sarà ospite Roberto Savi, che si trova in carcere con una condanna all'ergastolo. Savi era componente della banda chiamata Uno bianca, coinvolta in diversi reati negli anni Ottanta e Novanta. Durante l'intervista, ha dichiarato che i Servizi segreti lo hanno aiutato nel corso delle indagini. La trasmissione si concentra sulle vicende legate a questa banda criminale e alle testimonianze dei protagonisti.

Tra gli ospiti della puntata di stasera di Belve Crime ci sarà anche Roberto Savi, attualmente all'ergastolo: faceva parte della banda della Uno bianca Questa sera va in onda la prima puntata diBelve Crimee verranno intervistati:Katharina Miroslawa,Rina BussoneeRoberto Savi.Particolare sarà l’intervista di quest’ultimo di cui sono uscite anticipazioni. Lui faceva parte della Banda della Uno Bianca, tema che aveva già trattato Francesca Fagnani con l’intervista lo scorso anno a Eva Mikula, cognata del protagonista di questa sera. Roberto Savi, assistente della Polizia di Stato in servizio alla centrale operativa della Questura di Bologna, venne arrestato nella notte tra il21 e il 22 novembre 1994dai suoi stessi colleghi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve Crime, Roberto Savi: “I Servizi ci hanno aiutato”

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