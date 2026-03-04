Speciale menù a base di baccalà sui Colli Euganei

Dal 20 al 22 marzo 2026 sui Colli Euganei si terrà uno speciale menù dedicato al baccalà, con piatti come il pasticcio, il risotto con porro e il baccalà alla vicentina accompagnato da polenta e contorni di stagione. Il menù si completa con un sorbetto al frutto della passione, caffè e acqua inclusi. L’evento propone un’offerta gastronomica incentrata su diverse preparazioni di questo pesce.

dal 20 al 22 marzo 2026. Il menù comprende:- Il pasticcio di baccalà;- il risotto di baccalà e porro;- il baccalà alla vicentina con polenta e contorni di stagione;- il sorbetto al frutto della passione; caffèAcqua compresa. Vini, bibite e digestivi a parte.

Menù a base di salumi e carni alla brace sui Colli EuganeiAffettando e Grigliando: uno sfizioso menù con i salumi e le carni alla brace!Il menù comprende:Affettando: Prosciutto Crudo, speck dell’Alto Adige,...

Colli Euganei: San Valentino tra gusto e tradizione a La Roccola, menù speciale per gli innamorati.Un fine settimana romantico e gustoso attende le coppie sui Colli Euganei, presso l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo, sabato 14 e...

