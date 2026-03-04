Speciale menù a base di baccalà sui Colli Euganei
Dal 20 al 22 marzo 2026 sui Colli Euganei si terrà uno speciale menù dedicato al baccalà, con piatti come il pasticcio, il risotto con porro e il baccalà alla vicentina accompagnato da polenta e contorni di stagione. Il menù si completa con un sorbetto al frutto della passione, caffè e acqua inclusi. L’evento propone un’offerta gastronomica incentrata su diverse preparazioni di questo pesce.
Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare dal 20 al 22 marzo 2026. Il menù comprende:- Il pasticcio di baccalà;- il risotto di baccalà e porro;- il baccalà alla vicentina con polenta e contorni di stagione;- il sorbetto al frutto della passione; caffèAcqua compresa. Vini, bibite e digestivi a parte. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Menù a base di salumi e carni alla brace sui Colli EuganeiAffettando e Grigliando: uno sfizioso menù con i salumi e le carni alla brace!Il menù comprende:Affettando: Prosciutto Crudo, speck dell’Alto Adige,...
Colli Euganei: San Valentino tra gusto e tradizione a La Roccola, menù speciale per gli innamorati.Un fine settimana romantico e gustoso attende le coppie sui Colli Euganei, presso l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo, sabato 14 e...
Una raccolta di contenuti su Colli Euganei.
Argomenti discussi: ’La Rotta del Baccalà’ in riviera Progetto tra gusto e tradizione.
Escursione sul Monte Gemola - Colli Euganei a 6 zampeTerzo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in ... padovaoggi.it
Terme e Colli Euganei, destinazione e nuove cure per gli sportiviLe Terme e i Colli Euganei come destinazione per gli sportivi, agonisti e amatori, in grado di rispondere a una domanda che coniuga salute, benessere ed esperienze open air. (ANSA) ... ansa.it