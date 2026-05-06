Tregnago 500mila euro per la Casetta di Marcemigo | riapre il borgo

A Tregnago sono stati stanziati 500mila euro per la ristrutturazione della Casetta di Marcemigo, con l’obiettivo di riaprire il borgo. I fondi sono stati gestiti attraverso un intervento coordinato da un ente locale che ha seguito le procedure per l’utilizzo delle risorse. I lavori prevedono il recupero e il restauro dell’edificio, con l’intento di rendere nuovamente accessibile l’area alla comunità.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 500mila euro per il borgo?. Chi ha coordinato i flussi finanziari per il recupero?. Cosa prevede il programma della caccia fotografica per i cittadini?. Come ha coinvolto il progetto Fa’ Filò la popolazione locale?.? In Breve Investimento suddiviso tra GAL Baldo-Lessinia, Fondazione Cariverona, Consorzio BIM Adige e Comune.. Inaugurazione il 9 maggio con caccia fotografica della Cooperativa Monteverde dalle 15:30.. Facilitatrice Giada Bosaro ha coordinato il progetto sociale Fa’ Filò nel 2024.. L'associazione Al di Là del Ponte gestirà il rinfresco dopo la proiezione fotografica.. Il sindaco Simone Santellani consegnerà le chiavi della Casetta di Marcemigo alla comunità di Tregnago il prossimo 9 maggio alle ore 15.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tregnago, 500mila euro per la Casetta di Marcemigo: riapre il borgo Notizie correlate Rigenerazione sociale, Casetta di Marcemigo torna alla comunità di TregnagoIl Comune di Tregnago ha annunciato la restituzione alla collettività della Casetta di Marcemigo, un immobile dal profondo valore storico e... Leggi anche: Riapre la “Casetta Rossa”: da edificio abbandonato a scuola d’eccellenza