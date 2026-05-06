Rigenerazione sociale Casetta di Marcemigo torna alla comunità di Tregnago

Il Comune di Tregnago ha comunicato la restituzione della Casetta di Marcemigo alla comunità locale. L’edificio, che possiede un significato storico e culturale per il paese, sarà nuovamente accessibile e utilizzato dai residenti. La decisione è stata ufficializzata in seguito a un processo di rigenerazione sociale, con l’obiettivo di favorire l’uso e la valorizzazione del patrimonio locale.

Il Comune di Tregnago ha annunciato la restituzione alla collettività della Casetta di Marcemigo, un immobile dal profondo valore storico e identitario che torna a essere pienamente vissuto dai cittadini. L'intervento si inserisce in un contesto sociale caratterizzato da una forte identità e da.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028: alla città un milione di euro per un piano di rigenerazione urbana e socialeL’apertura verso il bacino del Mediterraneo, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e un progetto culturale saldamente ancorato al presente... «Casetta dell’acqua di via Barani: riattivato un servizio importante per la comunità»I rappresentanti della lista di Centrodestra “SiAmo Fiorenzuola – Gandolfi Sindaco” esprimono soddisfazione per l’inaugurazione della nuova casetta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rigenerazione sociale, Casetta di Marcemigo torna alla comunità di Tregnago; Rigenerazione urbana e sociale a Tregnago.