Rigenerazione sociale Casetta di Marcemigo torna alla comunità di Tregnago

Da veronasera.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Tregnago ha comunicato la restituzione della Casetta di Marcemigo alla comunità locale. L’edificio, che possiede un significato storico e culturale per il paese, sarà nuovamente accessibile e utilizzato dai residenti. La decisione è stata ufficializzata in seguito a un processo di rigenerazione sociale, con l’obiettivo di favorire l’uso e la valorizzazione del patrimonio locale.

Il Comune di Tregnago ha annunciato la restituzione alla collettività della Casetta di Marcemigo, un immobile dal profondo valore storico e identitario che torna a essere pienamente vissuto dai cittadini. L'intervento si inserisce in un contesto sociale caratterizzato da una forte identità e da.🔗 Leggi su Veronasera.it

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