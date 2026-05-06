Tre spettacoli in uno e un viaggio nel teatro | a Verbania torna Dar corpo allo spazio

Ultimo spettacolo della stagione "MaggioreDanza" a cura della Fondazione Egri Centro di rilevante interesse per la danza, in collaborazione con Il Maggiore all'interno de IPuntiDanza, network diffuso di programmazione e produzione.Sabato 9 maggio torna "Dar corpo allo spazio", uno spettacolo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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