' Cardioritmi' un viaggio tra musica corpo e scienza allo spazio Mumu

Venerdì 17 aprile, nello spazio MUMU si svolgerà l'evento 'Cardioritmi, musica e corpo' a partire dalle 19:30. L'iniziativa combina elementi di ricerca scientifica, performance musicale e arti visive, creando un'occasione per esplorare il rapporto tra musica, corpo e scienza in un ambiente dedicato alla creatività e alla condivisione culturale. Lo spazio MUMU si conferma così come un punto di incontro tra diversi ambiti artistici e conoscitivi.

Un evento originale che conferma la vocazione dello Spazio MUMU come luogo di incontro tra saperi, arti e comunità: venerdì 17 aprile a partire dalle 19:30 'Cardioritmi, musica e corpo', una serata che intreccia ricerca scientifica, performance musicale e arti visive. L’evento, presentato da Asso.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Derby vernacolo a Spazio Mumu Leggi anche: Jazz al Museo, un viaggio tra la Musica e la Scienza