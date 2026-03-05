La Baistrocchi torna a teatro | Tutti dentro viaggio goliardico nel corpo umano

La Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, fondata 113 anni fa, torna in scena con uno spettacolo intitolato

La storica compagnia genovese festeggia 113 anni con un nuovo spettacolo tra satira, musica e gag. Debutto il 13 marzo al Teatro Govi, poi repliche a Genova e Camogli Ben 113 anni di vita per la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, che torna in scena con un nuovo, irriverente spettacolo che promette di conquistare il pubblico tra risate, musica e satira. “Tutti Dentro. viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano” è un percorso teatrale originale che conduce gli spettatori all’interno del corpo umano, tema che si presta inevitabilmente al doppio senso, alla goliardia e a quell’ironia dissacrante che da sempre contraddistingue la compagnia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Baistrocchi torna a teatro dal 13 marzo con uno spettacolo sul corpo umanoSul palco saranno presenti anche medici veri, tra cui Matteo Bassetti: interpreterà un dottore cinese dal nome Oua Ciuccia Cianin ... ilsecoloxix.it

La Compagnia Baistrocchi compie 113 anni e torna in scena con Tutti DentroTra sketch irriverenti e balletti, la compagnia più antica d'Italia mette a nudo vizi e virtù degli italiani. Debutto venerdì 13 marzo ... lavocedigenova.it

