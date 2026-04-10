Dal 21 al 25 maggio, tra Sannicandro di Bari e Bari, si terrà il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026. L’evento si svolge nel Castello Svevo e coinvolge giovani musicisti provenienti da vari paesi, che si sfideranno in diverse categorie. La manifestazione è una delle principali iniziative del settore musicale nella regione, con l’obiettivo di promuovere il talento e la cultura tra le nuove generazioni.

Dal 21 al 25 maggio, il territorio tra Sannicandro di Bari e Bari ospiterà il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2026. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’Associazione Art Ionica di Taranto, prevede il patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari e si concentrerà tra le mura del Castello Normanno Svevo e gli spazi del Circolo Unione in via A. Sordi 7. La componente accademica del festival vedrà protagonista la Sezione Nazionale, dedicata ai Licei Musicali e ai SMIM, con appuntamenti fissati per il 21 e il 22 maggio. Il M° Claudio Ciampa presiederà la commissione giudicatrice incaricata di valutare i talenti. La manifestazione intende onorare la memoria artistica locale, rendendo omaggio alla pianista Pia Antonacci e al baritono Antonio Sallustio, figure storiche della didattica e della concertistica baresi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e storia: il Mediterraneo sfida i talenti al Castello Svevo

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