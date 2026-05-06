Tre Pontefici un conclave perfino un antipapa | il lungo rapporto tra Napoli e i Papi

La relazione tra Napoli e il Papato si estende per diversi secoli, coinvolgendo vari pontefici e momenti chiave. Tra i protagonisti ci sono Bonifacio V, Bonifacio IX e Urbano VI, oltre all'antipapa Giovanni XXIII. La città ha inoltre ospitato un conclave nel Maschio Angioino, che portò all’elezione di Bonifacio VIII. Questi eventi rappresentano tappe significative di questa lunga storia di rapporti tra Napoli e il Vaticano.

Da Bonifacio V a Bonifacio IX, passando per Urbano VI e l'antipapa Giovanni XXIII, oltre al conclave nel Maschio Angioino che elesse Bonifacio VIII: la lunga storia tra Napoli e il Papato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tre Papi hanno previsto l'avvento dell'AnticristoNel 2019 pubblicai il mio libro sull’Anticristo dove, partendo dal Nuovo Testamento, descrissi lo straordinario ritorno di questa misteriosa figura... Leggi anche: Schianto tra tre auto lungo la Sr71