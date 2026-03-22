Tre Papi hanno previsto l' avvento dell' Anticristo

Tre papi hanno previsto l’arrivo dell’Anticristo, secondo fonti storiche e interpretazioni religiose. Nel 2019, è stato pubblicato un libro che analizza dal Nuovo Testamento la figura di questa entità e ne traccia la presenza nella letteratura e nel pensiero filosofico-politico del XX secolo. Il volume si concentra sui riferimenti e le interpretazioni di questa figura nel corso degli anni.

Nel 2019 pubblicai il mio libro sull’ Anticristo dove, partendo dal Nuovo Testamento, descrissi lo straordinario ritorno di questa misteriosa figura nella letteratura e nel pensiero filosofico-politico, anche laico, del XX secolo. Pure Peter Thiel oggi evoca l’Anticristo in un orizzonte laico, come metafora di un paventato ordine politico-economico del mondo. Un’apocalittica senza Cristo e senza redenzione. E la Chiesa? Proprio gli ultimi Pontefici, in un’ottica tutta cattolica, hanno visto il presente come un tempo anticristico. Paolo VI, negli ultimi mesi del pontificato (dopo il Concilio e dopo il ’68), confidava ad un amico, il filosofo francese Jean Guitton: «C’è un grande turbamento in questo momento nel mondo e nella Chiesa, e ciò che è in questione è la fede. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tre Papi hanno previsto l'avvento dell'Anticristo Articoli correlati Leggi anche: Coca Cola, il calendario dell’Avvento diventa un caso Calendario dell'Avvento con beffa, Coca-Cola sotto accusa: "Le caselle sono vuote"Sotto l'albero non un dono, seppure piccolo, ma tanta delusione e uno sgradevole strascico legale.