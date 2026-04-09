A pochi turni dalla conclusione del campionato, Ascoli e Arezzo si trovano in vetta alla classifica con 71 punti ciascuna. Le due squadre sono separate da poche lunghezze e si contendono la promozione diretta, con tre partite ancora da disputare. La lotta per la serie B si accende in questa fase finale, in un finale di stagione che promette grandi emozioni.

Ascoli e Arezzo appaiate in testa alla classifica con 71 punti, quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Gli amaranto comunque conservano il vantaggio degli scontri diretti a favore: se il campionato finisse oggi, sarebbero in B. A -4 c'è il Ravenna che però deve disputare solo due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

A cinque giornate dalla fine in coda la situazione è ancora incertissima. Nove squadre in lotta per evitare la Serie C. Finale di campionato vietato ai deboli di cuoreNumeri alla mano sono 12 le squadre coinvolte nella lotta retrocessione ma per tre di queste (Carrarese, Avellino e SudTirol) il ’rischio’ è...

Palermo, tutto pronto per il rush finale in Serie B! Sei giornate alla fine e obiettivo chiaro: la Serie A! Il focus sui rosaneroPulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro.

Lunedì da Leoni del 07 aprile 2026 - Il Potenza lascia tre punti a Casarano

Temi più discussi: Si fa incandescente la volata per la B. Il calendario di Arezzo, Ascoli e Ravenna; Arezzo e Ascoli, volata finale per la serie B. Tre giornate alla fine del campionato; Missione compiuta, Ascoli a -2 (anzi -3) dall’Arezzo: la volata finale ai raggi X; Serie C girone B. Testa a testa totale tra Arezzo e Ascoli.

Ascoli Calcio, testa a testa con l'Arezzo per la vittoria del campionato. Ultime due giornate in contemporaneaCi permettono di misurare il traffico e analizzarne i dati con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio. Ascoli Time ... picenotime.it

Arezzo e Ascoli, uno sprint per decretare la vincitrice: il calendarioNon è più una fuga, è un corpo a corpo che toglie il respiro. Il Girone B della Serie C si trasforma in un’arena dove ogni centimetro guadagnato può ... tuttoc.com

Ciccio Graziani è tornato a parlare dell'Arezzo, indicando per gli amaranto una sola strada per portare a casa l'obiettivo finale, quella del coraggio. - facebook.com facebook

Sulla #A1, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: - sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in entrata verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si x.com