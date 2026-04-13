La Sangiovannese ha vinto 2-0 contro il Lanciotto Campi in una partita giocata il 13 aprile 2026. La squadra ha mostrato una buona prestazione, dominando soprattutto nel primo tempo. La gara si è svolta in un campo del campionato di calcio, con i padroni di casa che hanno cercato di reagire nella ripresa, senza tuttavia riuscire a segnare. La vittoria ha contribuito alla crescita della squadra in questa fase finale del torneo.

Arezzo, 13 aprile 2026 – La Sangiovannese ha offerto una prestazione convincente e matura sul campo del Lanciotto Campi, imponendosi per 2-0 al termine di una gara che ha visto gli azzurri in pieno controllo soprattutto nella prima frazione. Fin dai primi minuti la squadra ha mostrato un atteggiamento propositivo, prendendo in mano il possesso e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Il Lanciotto ha faticato a costruire gioco, affidandosi soprattutto a sporadiche ripartenze, mentre la Sangiovannese ha saputo sviluppare manovre più continue e pericolose. Il vantaggio di Ferrante è arrivato come naturale conseguenza di questa superiorità territoriale, premiando una manovra ben orchestrata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese in crescita in questo finale di campionato

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