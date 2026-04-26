"Le Mani in Filo": è il nome di una nuova Associazione no profit nata a Civitanova per valorizzare il "Made in Italy artigianale" (nella foto la sede). L’obiettivo? Valorizzare lo storico made in Italy, in particolare nella sua dimensione artigianale, particolarmente caro alle nostre tradizioni marchigiane, senza però trascurare il ruolo odierno della tecnologia e dell’ intelligenza artificiale, sempre più presenti anche in questo settore. A fondarla sono state Rosanna Buschittari, Anna Maria Frapiccini ed Emanuela Santoni. Lo scopo dunque è quello di riportare in vita il "saper fare manuale", riscoprendo il valore creativo e personale dei lavori artigianali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre amiche fondano l’associazione: "Le Mani in Filo"

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