Eccellenza - Girone A Castelnuovo a Montespertoli | tre out Casci c’è

Il Castelnuovo ha deciso di puntare su Casci per la partita contro il Montespertoli, che si gioca oggi alle 14.30. La squadra di casa, guidata da Sarti, cerca punti importanti dopo aver ottenuto 7 vittorie e 13 pareggi finora. Tre titolari sono fuori per infortunio, mentre Casci si prepara a scendere in campo. La sfida si preannuncia combattuta, con il Montespertoli deciso a confermarsi in buona forma.

Oggi, alle 14.30, il Castelnuovo sarà di scena sul campo del Molino del Ponte, contro il Montespertoli, allenato da Sarti, che sta disputando un buon campionato, con 34 punti, frutto di 7 vittorie e 13 pareggi, contro 5 sconfitte. La squadra di Sarti ha sei punti in più del Castelnuovo, ma anche una partita in più. "Purtroppo – dice Grassi –, per vari guai muscolari non avrò in campo Morelli, Cecilia e Leshi: insomma, una bella fetta del reparto difensivo. Probabilmente gli ultimi due saranno in panchina, ma non vorrei rischiarli, a meno che non ce ne sia estrema necessità. Il Montespertoli è squadra quadrata e sta disputando un campionato positivo e, pertanto, dovremo metterci tanta attenzione e determinazione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza - Girone "A»: l'anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca CasciLa partita tra Castelnuovo e Larcianese si gioca oggi alle 14.

