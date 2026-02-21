Catania Polizia Locale da lunedì agenti in monopattino per controlli più efficaci

La Polizia Locale di Catania ha deciso di usare i monopattini per migliorare i controlli nelle strade della città. La scelta nasce dall'esigenza di intervenire rapidamente in zona pedonale e di aumentare la presenza sul territorio. Lunedì 23 gennaio alle 11, in piazza Università, sarà presentata ufficialmente questa novità. Gli agenti utilizzeranno i monopattini per essere più efficaci e veloci nelle operazioni quotidiane. La sperimentazione durerà alcune settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione ufficiale in piazza Università. Lunedì 23 gennaio alle ore 11.30, in piazza Università, sarà presentato ufficialmente il nuovo servizio Smart Polizia Locale, un progetto innovativo che introduce una modalità rinnovata di pattugliamento appiedato nel centro cittadino. L'iniziativa punta a rafforzare la presenza degli agenti nelle zone a maggiore affluenza, migliorando la capacità di intervento e garantendo risposte più rapide ed efficaci alle criticità urbane. Monopattini per un controllo più esteso. Elemento centrale del progetto è l'utilizzo di monopattini forniti in comodato gratuito da Lime.