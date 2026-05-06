Travolge e uccide un ciclista ad Agrate Brianza 58enne ai domiciliari | ha un precedente per omissione di soccorso

Un uomo di 58 anni, già in passato coinvolto in un incidente stradale, è stato arrestato il 3 maggio con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga. La gip di Monza ha disposto i domiciliari per lui, dopo aver travolto e ucciso un ciclista ad Agrate Brianza. L’incidente è avvenuto in un momento in cui l’uomo si trovava già sottoposto a restrizioni domiciliari.

La gip di Monza ha disposto i domiciliari per il 58enne arrestato il 3 maggio per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Lo scorso agosto non si era fermato dopo un tamponamento e gli era stata ritirata la patente per 3 mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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