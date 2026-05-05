Incidente Agrate Brianza investe e uccide ciclista | arrestato 58enne

Un incidente avvenuto ad Agrate Brianza ha causato la morte di un ciclista. Secondo quanto ricostruito, un'auto ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e investendo il ciclista che stava passando in quel momento. L’uomo alla guida, un 58enne, è stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

L'auto sbanda e invade la corsia opposta dove, in quel momento, stava passando un ciclista. Poi l'investimento, con un bilancio tragico. E la vettura che, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa per alcuni metri fino a un guardrail. È successo nella mattinata di domenica 3 maggio ad Agrate.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Travolge un ciclista ad Agrate che poi muore in ospedale e scappa: 58enne arrestato per omicidio stradaleI carabinieri hanno arrestato un 58enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Leggi anche: Monticello Brianza piange: ciclista travolto e ucciso ad Agrate Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Monticello Brianza piange: ciclista travolto e ucciso ad Agrate. Agrate Brianza, travolge e uccide un ciclista di 82 anni: arrestato per omicidio stradaleDopo l’urto, l’automobilista avrebbe proseguito la marcia per alcune decine di metri, fermandosi solo in prossimità di un guard rail. mbnews.it Agrate Brianza, investe ciclista 82enne che muore in ospedale: arrestato 58enne per omicidio stradale aggravato dalla fugaLa vittima, Pietro Monti, era appena stato alla Santuario della Madonna di Caravaggio, nella mattinata di domenica 3 maggio, una meta classica per la comitiva con cui faceva le scampagnate in biciclet ... milano.corriere.it