Durante una puntata di La7, un giornalista ha commentato con toni critici i risultati del governo guidato da Meloni, affermando che molti dei suoi successi sono in realtà fallimenti nascosti. Ha aggiunto che le risorse del paese sembrano insufficienti e che le strategie adottate non portano benefici concreti. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di analisi politica e finanziaria, senza fare riferimenti a fatti specifici o nomi.

“Abbiamo scoperto che la botte è vuota e ci rimane la moglie ubriaca”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che lancia un duro affondo su Giorgia Meloni e sul suo governo, smontando la linea sull’Europa e la politica estera dell’esecutivo. La conduttrice Lilli Gruber mette in evidenza la contraddizione: il governo continua a chiedere flessibilità a Bruxelles per le spese su energia e difesa, cercando di fatto di derogare al Patto di Stabilità che Meloni stessa ha firmato. Travaglio ricorda: “ Ma lei firma tutto. Meloni ha firmato qualunque cosa per non inimicarsi e nemmeno combattere un po’ con quelli che comandano in Europa e in America.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “I grandi successi di Meloni sono catastrofi travestite, il suo governo non sa da che parte girarsi per trovare qualche soldo”

Referendum, Travaglio sul Nove: Se vince il no Governo non cadrà, ma Meloni sarà indebolita

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