Rogoredo Travaglio a La7 | Salvini e Meloni l’hanno pestata grossa volevano voti per il referendum ma si sono scavati la fossa da soli

Il commento di un noto giornalista ha portato alla luce come Salvini e Meloni abbiano commesso un grave errore nel tentativo di ottenere consensi per il referendum, rischiando di danneggiare la propria immagine. La polemica si è concentrata sulla strategia politica adottata, che ha diviso l’opinione pubblica e alimentato accuse reciproche. La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza e le misure di tutela degli agenti, con una discussione aperta sulle reali garanzie previste dal nuovo decreto.

L’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, deciso dalla Procura di Milano con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri, ha riportato al centro del dibattito la questione dello “scudo penale”: l’opposizione ha attaccato lo scudo per gli agenti previsto nel nuovo decreto sicurezza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che “lo scudo penale non esiste”. Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nella trasmissione Otto e mezzo (La7), osserva a riguardo: “Dalle ultime notizie che ho, il governo Meloni sta già cambiando il decreto sicurezza, nel senso che sta già evaporando lo scudo penale per gli agenti, riducendosi a lumicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, Travaglio rilancia su La7 la mobilitazione per la raccolta firme: “Non decide la casta ma il popolo”Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione importante per i cittadini di esprimersi su temi fondamentali.

Referendum, Travaglio a La7: “Teniamoci stretta la Costituzione ed evitiamo di farla riscrivere da questi analfabeti”Marco Travaglio ha criticato duramente il progetto di revisione costituzionale durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, sostenendo che rischia di compromettere i principi fondamentali dello Stato.

