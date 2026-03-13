Durante un intervento a La7, un noto giornalista ha accusato la presidente del Consiglio di mentire ripetutamente, definendo le sue affermazioni un caso di dissociazione che sfiora il cabaret. Ha aggiunto di essere preoccupato per la situazione politica, sottolineando come la leader abbia pronunciato delle falsità ogni volta che si è espressa pubblicamente. La discussione si è concentrata sul tema del referendum e sulla credibilità delle affermazioni ufficiali.

“Io mi preoccupo perché abbiamo un presidente del Consiglio che mente per la gola ogni volta che parla: è imbarazzante “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commentando l’intervento finale di Giorgia Meloni all’evento di chiusura della campagna per il Sì al referendum sulla giustizia, tenutosi al Teatro Franco Parenti di Milano. Travaglio esordisce innanzitutto ribaltando l’accusa di “casta” dalla magistratura alla politica che lei guida: “ A me ha divertito molto l’appello contro la casta. In realtà, la casta politica di cui la Meloni è il capo, due giorni fa ha salvato da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio a La7: “Meloni mente spudoratamente, è un caso di dissociazione che sconfina nel cabaret”

Articoli correlati

Travaglio attacca Meloni sul referendum, "cabaret, prima fa il dl Caivano e ora difende famiglia nel bosco"I talk show italiani mettono un attimo da parte la questione della guerra in Iran per dedicarsi alla politica interna.

Rogoredo, Travaglio a La7: “Salvini e Meloni l’hanno pestata grossa, volevano voti per il referendum ma si sono scavati la fossa da soli”L’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino, deciso dalla Procura di Milano con l’accusa di aver ucciso Abderrahim Mansouri, ha riportato al centro...

Approfondimenti e contenuti su Referendum Travaglio a La7 Meloni mente...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Travaglio commenta le parole di Mantovano sui cattolici: Era una delle poche persone serie del governo; Referendum giustizia, scontro Bocchino-Travaglio: Il sì vincerà, ti innervosisce?, Non me ne può fregare di meno; Referendum giustizia, Bindi: Partecipazione che non vedevo da anni: agli italiani non devi toccargli la Costituzione; Referendum, Mieli interrotto da Bonafede e Gruber: Questo non è un dibattito, risponderò un’altra sera.

Travaglio attacca Meloni sul referendum, cabaret, prima fa il dl Caivano e ora difende famiglia nel boscoMarco Travaglio si scaglia contro la premier Giorgia Meloni per le posizioni riguardanti referendum e famiglia nel bosco ... virgilio.it

Referendum, tra Esposito e Travaglio vince il fair playUn confronto serrato, a tratti acceso, ma nel complesso corretto quello andato in scena alla Cavallerizza Reale sulla riforma della giustizia, in vista del referendum del prossimo 22-23 marzo. A sfida ... lospiffero.com

Referendum, Meloni caustica: "Non sono dilaniata. E se vince il no non me ne vado, pensateci" #farwest - facebook.com facebook

Landini in campo: “Dico no al referendum e alle false polemiche” x.com