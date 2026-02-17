Ritardi giornalieri e corse saltate | Disagi continui per i pendolari Il Comune convochi subito Atm

Ritardi e corse saltate nel trasporto pubblico di Settimo Milanese creano problemi ai pendolari. Ruggiero Delvecchio, capogruppo di Oltre, ha scritto al Comune chiedendo di convocare subito una commissione con Atm, per trovare soluzioni ai disservizi quotidiani. Sono frequenti i mezzi troppo pieni o cancellati senza preavviso, lasciando molti senza possibilità di partire in orario. La situazione si ripete ogni giorno, rendendo difficile spostarsi senza stress o ritardi.

Ritardi frequenti, corse soppresse, autobus talmente pieni che non si riesce a salire e disservizi del trasporto pubblico locale a Settimo milanese: Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre, ha presentato una mozione per chiedere la convocazione di una commissione consiliare, alla presenza anche di Atm, per fare chiarezza e sollecitare provvedimenti risolutivi. Non si tratta della prima volta che il consigliere denuncia i disagi che quotidianamente lavoratori e studenti devono subite per recarsi in ufficio oppure a scuola. Disservizi che rendono difficile raggiungere Milano, nonostante la vicinanza e che spesso spingono i cittadini a scegliere il mezzo privato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

