Fse nel caos 50 autisti in malattia | 258 corse saltate e disagi per i pendolari

Le Ferrovie Sud-Est hanno registrato un’aggravata carenza di autisti malati, con circa 50 conducenti assenti da ieri, 16 febbraio. Questa mancanza ha causato la cancellazione di 258 corse e ha lasciato i pendolari bloccati o costretti a trovare alternative di viaggio. Le cancellazioni hanno colpito le tratte più trafficate, creando notevoli disagi a chi dipende quotidianamente dal servizio.

Turni scoperti dal 16 febbraio e servizio affidato in parte a un subappaltatore: lunghe attese soprattutto sulla Bari-Taranto Una cinquantina di autisti delle Ferrovie Sud-Est risultano in malattia da ieri, 16 febbraio, con pesanti ripercussioni sull'organizzazione del servizio. L'assenza contemporanea del personale ha determinato turni scoperti, soppressioni e forti disagi per i pendolari, costretti a fare i conti con attese prolungate e collegamenti ridotti. La situazione è peggiorata nella giornata di oggi, 17 febbraio, con 258 corse cancellate, come indicato nell'elenco pubblicato sul sito ufficiale di Fse.