Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato. Per gli utenti in viaggio verso Pisa, si consiglia di entrare in A11 a Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: incidente fra Peretola e Sesto Fiorentino. Tratto chiuso

Articoli correlati

Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla...

Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due nottiIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e...

Contenuti utili per approfondire Autostrada A11 incidente fra Peretola e...

Argomenti discussi: Incidente: bloccato l'ingresso in autostrada / FOTO.

Incidente in autostrada, chiuso l’ingresso per l’A11 a Firenze: traffico bloccatoIl traffico tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in direzione Pisa, è bloccato in seguito a un incidente. Si tratterebbe di un ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto in autostrada, pertanto ... lanazione.it

Traffico bloccato sulla A11 dopo un incidenteFIRENZE: Il tratto alle porte di Firenze è stato chiuso. I veicoli che vi si trovavano sono rimasti bloccati, deviazioni per tutti gli altri utenti. La mappa ... toscanamedianews.it