Autostrada A11 | incidente fra Peretola e Sesto Fiorentino Tratto riaperto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato. Per gli utenti in viaggio verso Pisa, si consiglia di entrare in A11 a Sesto Fiorentino in direzione Pisa. Intorno alle 9 è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino sull’A11, in direzione Pisa, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo all’altezza del km 0 in direzione Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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