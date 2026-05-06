A Tramonti, un territorio caratterizzato da paesaggi suggestivi e sentieri storici, si lavora per recuperare e valorizzare le zone più delicate. Sono stati restaurati alcuni muri e percorsi, con l’obiettivo di preservare le tracce del passato e rendere più accessibili i percorsi agli abitanti e ai visitatori. Questi interventi rientrano in un progetto di tutela e recupero di un patrimonio naturale e culturale.

Un territorio sospeso tra bellezza e fragilità, dove ogni sentiero recuperato è un pezzo di memoria storica restituito alla comunità. Tramonti, il versante più selvaggio e delicato del Parco delle Cinque Terre, torna al centro dell’attenzione grazie al rinnovo del protocollo d’intesa per la manutenzione della rete sentieristica e del patrimonio comunale: un accordo da 27.500 euro firmato ieri da Comune dI Spezia, Parco nazionale delle Cinque Terre e associazioni locali Per Tramonti, Vivere Tramonti e Per Campiglia. "Un luogo magico e identitario – dice il sindaco Pierluigi Peracchini – ma con molte fragilità. La firma del protocollo è segnale di amore verso il territorio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramonti, una perla da proteggere: "Così valorizziamo muri e sentieri"

Notizie correlate

Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Per Perla Peragallo è stato cosìSi può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Si può trovare insopportabile lo stare in scena, il recitare e riuscire a reinventare la presenza...

Agroalimentare, da domani a martedì 21 aprile torna “PizzAcademy Tramonti”Torna PizzAcademy Tramonti, l’appuntamento dedicato alla cultura della pizza e alla valorizzazione dell’arte dei maestri pizzaioli italiani.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tramonti, una perla da proteggere: Così valorizziamo muri e sentieri; Cosa Vedere a Gaeta: Guida Autentica per l'Estate 2026; Altro che Parigi o Venezia, questa è la nuova città più romantica d’Europa.

Tramonti, una perla da proteggere: Così valorizziamo muri e sentieriUn territorio sospeso tra bellezza e fragilità, dove ogni sentiero recuperato è un pezzo di memoria storica restituito alla comunità. Tramonti, il versante più selvaggio e delicato del Parco delle ... lanazione.it

Conosci il borgo dei Tramonti? Una meraviglia sulla costa ligure da scoprireLa Liguria è una regione capace di regalare emozioni uniche, con i suoi borghi incantevoli che si affacciano sul mare e le sue atmosfere romantiche. Tra questi, c’è un luogo speciale, noto come il ... blitzquotidiano.it

Tramonti BaglioPaola Marsala - facebook.com facebook

Il fascino dei #tramonti in un saggio che unisce rigore scientifico e capacità narrativa, studio e meditazione sulla bellezza fugace. @arcangelasav scriverà de "Il sol del Lorenese. Un viaggio verso il tramonto" ( @graphedizioni) di Daniel Muñoz de Julián!!! #libr x.com