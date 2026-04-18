Agroalimentare da domani a martedì 21 aprile torna PizzAcademy Tramonti

Da domani e fino a martedì 21 aprile si svolgerà nuovamente a Tramonti l’evento dedicato alla cultura della pizza e alla promozione dell’arte dei pizzaioli italiani. La manifestazione, chiamata PizzAcademy Tramonti, offre un’occasione per conoscere tecniche, ricette e tradizioni legate a questa cucina. L’iniziativa coinvolge professionisti del settore e appassionati che si incontrano per condividere pratiche e competenze.

Torna PizzAcademy Tramonti, l’appuntamento dedicato alla cultura della pizza e alla valorizzazione dell’arte dei maestri pizzaioli italiani. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione si prepara ad accogliere pubblico, professionisti e operatori del settore per tre giornate di incontri e approfondimenti, in programma dal 19 al 21 aprile 2026. L’evento nasce con l’obiettivo di raccontare e promuovere il mondo della pizza, mettendo in luce la ricerca, la tecnica e la maestria che si celano dietro uno dei prodotti simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana. Anche per questa seconda edizione, il format conferma la formula...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Marche, prossimo consiglio regionale martedì 21 aprileLa prossima seduta del consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 21 aprile, dalle ore 10. Paolo Fox Oroscopo di domani, Martedì 7 Aprile 2026Paolo Fox Oroscopo di Martedì 7 Aprile 2026: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno per segno! Scopri cosa dicono le stelle su amore,...