Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Per Perla Peragallo è stato così

Perla Peragallo ha sperimentato un percorso in cui, pur nutrendo antipatie verso il teatro e le sue pratiche, ha deciso di intervenire nel suo mutamento. La sua esperienza dimostra come sia possibile, anche da una posizione di critica, contribuire a rinnovare il modo di fare scena e recitazione. In oltre un secolo di storia teatrale, sono stati diversi i casi di chi ha trasformato le proprie avversioni in strumenti di cambiamento.

Si può odiare il teatro e contribuire a cambiarlo? Si può trovare insopportabile lo stare in scena, il recitare e riuscire a reinventare la presenza scenica e la recitazione? La risposta, se guardiamo al secolo abbondante che abbiamo alle spalle, non può che essere positiva. Sì, è possibile. Anzi, a ben guardare, è necessario. Dall’epoca delle avanguardie storiche e della nascita della regia, tutto lascia pensare che detestare il teatro diventi in qualche modo la precondizione per poter pensare e cercare di realizzare un altro teatro e dare vita a un altro attore, radicalmente diversi da quelli esistenti. L’invettiva attribuita a Eleonora Duse, e da tanti rilanciata, a cominciare da Gordon Craig (“Per salvare il teatro bisogna distruggere il teatro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Teatro delle Vittorie: i conduttori Rai si mobilitano, ma solo lo Stato può salvarlo“Il Teatro delle Vittorie non si dovrebbe vendere” così recita uno dei cartelloni cheFiorello ha appostato sull’immobileche, per anni, è stato un... Leggi anche: Bianchi: "Chivu, fatti odiare, ma tieni tutti sul pezzo. A Napoli ho fatto il doblete così"