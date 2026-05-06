Trainline cresce in Europa | boom dei viaggi ferroviari intelligenza artificiale e nuove rotte ad alta velocità

Trainline ha registrato un aumento significativo nei viaggi ferroviari in Europa, con un incremento notevole delle prenotazioni. L'azienda ha introdotto nuove rotte ad alta velocità e ha implementato tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare i servizi. I dati indicano che la crescita riguarda sia le tratte tradizionali sia quelle più recenti, contribuendo a consolidare la sua presenza nel settore. La società ha inoltre annunciato piani di espansione in diversi paesi europei.

Trainline continua a rafforzare la propria posizione nel mercato ferroviario europeo e chiude l’anno fiscale 2026 con risultati in crescita, trainati soprattutto dall’espansione dell’alta velocità, dall’aumento della concorrenza tra operatori ferroviari e dalla domanda sempre più forte di viaggi internazionali. I dati finanziari annunciati dalla società mostrano infatti un aumento delle vendite nette dei biglietti, una crescita della redditività e un ruolo sempre più centrale della piattaforma digitale nel panorama della mobilità europea. La società britannica, considerata oggi una delle principali piattaforme indipendenti per la prenotazione ferroviaria in Europa, punta inoltre con decisione sull’intelligenza artificiale e sull’integrazione con ChatGPT per trasformare l’esperienza di viaggio e il rapporto con i clienti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trainline cresce in Europa: boom dei viaggi ferroviari, intelligenza artificiale e nuove rotte ad alta velocità Notizie correlate Droni e intelligenza artificiale contro i sabotaggi ferroviari: rafforzata la sicurezza sull’AVL’impiego di droni per monitorare le aree sensibili, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza anche attraverso l’intelligenza artificiale e... Contship Logistics Forum 2026: Supply chain tra innovazione e nuove tensioni globali. Cresce l'uso dell'Intelligenza Artificiale, intermodalità ancora una sfidaMilano, 25 marzo 2026 – Contship Italia e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentano l'ottava edizione della Survey “Corridoi...