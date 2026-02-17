Droni e intelligenza artificiale contro i sabotaggi ferroviari | rafforzata la sicurezza sull’AV

Un nuovo sistema di sicurezza ferroviaria ha preso forma dopo che le autorità hanno deciso di usare droni e intelligenza artificiale per contrastare i sabotaggi, che spesso si verificano in zone poco visibili. In particolare, vengono impiegati droni per sorvegliare le aree più difficili da controllare, come i tratti isolati e le stazioni minori. Inoltre, i sistemi di videosorveglianza sono stati aggiornati con tecnologie di intelligenza artificiale, capaci di riconoscere comportamenti sospetti in tempo reale. Anche i controlli lungo i binari e a bordo dei treni sono stati intensificati con personale e strumenti più efficaci.

