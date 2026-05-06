Train to be… cool | alunni reggini in stazione a Locri a lezione di sicurezza ferroviaria

Nelle giornate del 21 e 27 aprile, alcune scolaresche di Reggio Calabria sono state ospitate presso la stazione di Locri per partecipare a lezioni sulla sicurezza ferroviaria. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Ferrovie in Calabria, ha coinvolto studenti di vari istituti scolastici della zona, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le modalità di tutela e le regole da rispettare sui mezzi e nelle stazioni ferroviarie.

Nelle giornate del 21 e 27 aprile presso la stazione di Locri sono state ospitate scolaresche di diversi istituti scolastici di Reggio Calabria, in collaborazione con l’associazione Ferrovie in Calabria. Gli agenti della polfer hanno veicolato ai giovani studenti i contenuti del “Train to be.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Le classi coinvolte in due progetti, oltre 950 alunni cesenati a lezione di sicurezza e primo soccorsoEducare alla sicurezza e al primo soccorso: la prevenzione entra tra i banchi di scuola per fornire ai giovanissimi gli strumenti pratici per... Sicurezza alla stazione ferroviaria, la sindaca Celentano chiede l'intervento del ministro PiantedosiLa situazione della sicurezza in città peggiora, e la sindaca scrive al ministro dell’interno: serve un presidio della polizia ferroviaria alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lamborghini e stand, la polizia tra la gente; Il Villaggio della Legalità della Polizia di Stato al Passetto di Ancona; Ancona, la Polizia al Passetto per San Ciriaco: Lamborghini, unità cinofile e dimostrazioni tra la folla; Ancona, Polizia al Passetto con il Villaggio della Legalità: reparti, dimostrazioni e servizi spiegati ai cittadini. Train to be cool: compie 10 anni la campagna della Polizia ferroviariaSi è svolta questa mattina a Roma, presso la sala Palatucci del Polo Tuscolano della Polizia di Stato, la tavola rotonda Dialogo e ascolto: la comunicazione efficace per la sicurezza dei giovani, ... poliziadistato.it Agenti Polfer in classe con progetto Train… to be CoolBOLOGNA – Si parte discutendo fatti di cronaca avvenuti in Italia che hanno visto dei giovani finire vittime di incidenti ferroviari causati da comportamenti a rischio o gesti irresponsabili ed ... diregiovani.it Progetto “Train to be… cool”: alunni in stazione a lezione di sicurezza ferroviaria. Nell’ambito del progetto “Train to be… cool”, nelle giornate del 21 e 27 aprile 2026 sono state ospitate presso la stazione di Locri scolaresche di diversi istituti scolastici di Reggi - facebook.com facebook