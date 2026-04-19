Grave incidente nella notte nel Salernitano | ragazza di 32 anni in ospedale

Nella notte a San Cipriano Picentino si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili in via Tora di Pezzano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2:00 e ha richiesto l’intervento di numerosi soccorritori. Una ragazza di 32 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di paura a San Cipriano Picentino. Poco dopo le ore 2:00, un violento scontro tra due Fiat in via Tora di Pezzano ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, intervenuti per i rilievi, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo della prima auto viaggiava una ragazza di 32 anni, residente in zona. Sull’altro veicolo una coppia. Da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità: tra le ipotesi al vaglio c’è quella del colpo di sonno. Immediato l’allarme alla Centrale Operativa 118 di Salerno, che ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca e un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Grave incidente nella notte nel Salernitano: ragazza di 32 anni in ospedale Notizie correlate Incidente nella notte, uomo in bicicletta investito: è grave in ospedaleBrutto incidente stradale a Sesto San Giovanni nella notte tra mercoledì e giovedì 16 aprile. Leggi anche: Incidente nella notte tra auto e moto, un giovane grave in ospedale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grave incidente nella notte in viale Certosa: uomo travolto da un'auto; Incidente nella notte tra auto e moto, giovane grave in ospedale; Villafranca, incidente nella notte, auto finisce contro un platano. Grave un 56enne; Incidente nella notte a Balangero: perde il controllo della Vespa, un ferito grave in ospedale. Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza: neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza ... fanpage.it Incidente nella notte nel Comasco, trentenne sbalzata dall’auto e ricoverata in codice rossoSul posto sono intervenuti ambulanza e automedica. Il personale sanitario ha richiesto il supporto dell’elisoccorso, che ha trasportato la donna in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese (foto ... laprovinciadivarese.it Grave incidente a Sacile: un 23enne esce di strada in via Francenigo e si ribalta con l'auto. Il giovane, uscito da solo dal mezzo, è stato trasportato in ospedale facebook