Grave incidente nella notte nel Salernitano | ragazza di 32 anni in ospedale

Da anteprima24.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a San Cipriano Picentino si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili in via Tora di Pezzano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2:00 e ha richiesto l’intervento di numerosi soccorritori. Una ragazza di 32 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di paura a San Cipriano Picentino. Poco dopo le ore 2:00, un violento scontro tra due Fiat in via Tora di Pezzano ha richiesto l’intervento massiccio dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, intervenuti per i rilievi, le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente. A bordo della prima auto viaggiava una ragazza di 32 anni, residente in zona. Sull’altro veicolo una coppia. Da chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità: tra le ipotesi al vaglio c’è quella del colpo di sonno. Immediato l’allarme alla Centrale Operativa 118 di Salerno, che ha inviato sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca e un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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