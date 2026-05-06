Tragedia sulle Collacchie | violento impatto tra auto un morto e feriti

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato sulle Collacchie, coinvolgendo tre vetture in un violento impatto. L’incidente ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altri due, che sono stati trasportati d’urgenza a Siena. Ancora da chiarire le cause dello scontro e le dinamiche esatte dell’incidente, mentre le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi sul luogo.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile l'impatto tra le tre vetture coinvolte?. Chi sono le persone ferite trasportate d'urgenza a Siena?. Perché quel tratto stradale è considerato così pericoloso dai residenti?. Quale errore di guida ha causato l'invasione della corsia opposta?.? In Breve Scontro coinvolge tre auto martedì 6 maggio intorno alle 7:30 tra Puntone e Cala Violina. Un ferito grave richiede possibile trasferimento con elisoccorso verso le Scotte di Siena. Soccorsi attivati da ambulanze di Follonica e Castiglione della Pescaia con squadra Pegaso. Indagini su possibile sorpasso azzardato in un tratto critico della provinciale delle Collacchie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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