La scoperta choc dei carabinieri nel policlinico | Chi hanno trovato situazione diffusa

I carabinieri hanno fatto una scoperta nel Policlinico Umberto I di Roma, uno degli ospedali più grandi della città, dove negli ultimi tempi si sono intensificate le presenze di senzatetto. Durante un sopralluogo, sono stati trovati diversi individui che si rifugiavano nelle aree interne dell’ospedale, situazione che sembra essere diffusa e ormai consolidata nel contesto ospedaliero.

Nel cuore di Roma, all’interno di uno degli ospedali più grandi e frequentati d’Italia, da tempo si registra una presenza crescente di senzatetto che cercano rifugio negli spazi del Policlinico Umberto I. Una situazione che ha spinto forze dell’ordine e servizi sociali a intervenire con controlli mirati per ripristinare sicurezza e decoro all’interno della struttura sanitaria. Nel corso dell’operazione sono state individuate 18 persone che stazionavano all’interno dell’antico complesso ospedaliero. Tra loro anche un uomo senza fissa dimora di oltre 80 anni. Alcuni si erano sistemati negli spazi inutilizzati della struttura, mentre altri cercavano riparo nelle aree comuni e nelle sale d’attesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Lo hanno arrestato”. Choc nello sport italiano, la scoperta dei carabinieri Leggi anche: “Addio dottore”. Medico di famiglia non si presenta in studio: la scoperta choc in casa, come l’hanno trovato Tutto quello che riguarda La scoperta choc dei carabinieri nel.... Discussioni sull' argomento Monossido di carbonio nella casa: un morto e un ferito, la scoperta choc a Padova; Badante muore d’infarto nella notte. L’anziano assistito sotto choc per ore; Ma cosa fate? Lite tra medici durante l’espianto del cuore del piccolo Domenico; Extension per capelli: scoperta choc di sostanze cancerogene in alcuni prodotti. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “C’è posta per te”. Chi ha vinto #AscoltiTv #Sanremo2026 #cepostaperte - facebook.com facebook Derby, come si esulta in caso di gol: chi fa i muscoli, chi surfa, chi imita... "I soliti idioti" x.com