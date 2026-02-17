È il suo corpo Ivan trovato senza vita lungo il fiume | la scoperta choc perché era conosciuto

Ivan Francescon, assistente capo di 52 anni, è stato trovato senza vita lunedì lungo il fiume Brenta, un fatto che ha sconvolto la comunità. La polizia ha confermato che il corpo dell'uomo, noto per il suo impegno nel Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, giaceva vicino alle sponde del fiume, dove era stato visto l’ultima volta qualche ora prima. La scoperta ha suscitato grande sgomento tra colleghi e amici, che ricordano Ivan come una persona sempre disponibile e molto conosciuta nella zona.

La Polizia di Stato piange Ivan Francescon. L'assistente capo, 52 anni, in servizio al Reparto Prevenzione Crimine del Veneto con sede in via d'Acquapendente, è stato trovato morto nella giornata di lunedì lungo il fiume Brenta. La notizia ha fatto il giro della questura di Padova in poche ore, lasciando increduli colleghi e amici che con lui avevano condiviso turni, interventi e vita di reparto. Sui social in tanti lo hanno ricordato con foto e messaggi, spesso scegliendo scatti in cui appare sorridente. Un segno di quanto fosse stimato non solo sul piano professionale, ma anche umano. Chi lo conosceva parla di un uomo riservato, concreto, sempre disponibile.