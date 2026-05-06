Tragedia di Casteldaccia Palermo | a due anni di distanza i familiari delle vittime aspettano ancora l' inizio del processo

A due anni dalla strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, nel Palermitano, i parenti delle cinque vittime continuano ad aspettare che il procedimento giudiziario abbia inizio. La vicenda riguarda un incidente sul lavoro che ha causato la morte di cinque persone, ma finora non sono stati fissati i tempi per l'apertura del processo. I familiari si sono rivolti più volte alle autorità senza ottenere risposte definitive.

Due anni dopo la strage sul lavoro di Casteldaccia, nel Palermitano, i familiari delle cinque vittime attendono l'inizio del processo. Cinque operai morirono asfissiati in una vasca di raccolta liquami mentre cercavano di sbloccare l'impianto di sollevamento: non avevano maschere protettive. Sei gli indagati, oltre alle due società coinvolte: nel mirino, la gestione della sicurezza. Il procuratore capo di Termini Imerese parla di indagini concluse nel rispetto delle scadenze di legge.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tragedia di Casteldaccia (Palermo): a due anni di distanza, i familiari delle vittime aspettano ancora l'inizio del processo Notizie correlate Due anni fa la strage di Casteldaccia: "Processo ancora non avviato, è inaccettabile"“Non si può accettare che a due anni di distanza ancora non sia stato avviato il processo”. Stalking condominiale a Serino, familiari a processo: due anni di atti persecutoriTre imputati di 82, 57 e 49 anni rinviati a giudizio per una lunga campagna di molestie: la vittima costretta a lasciare la casa Avellino, 3 aprile... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoricidio: Casteldaccia, Suviana e la tragedia di Paul Neeraj; Due anni fa la strage di Casteldaccia: Processo ancora non avviato, è inaccettabile; Casteldaccia, due anni dopo: servono più risorse e controlli; Due anni fa la strage di Casteldaccia ma di lavoro si continua a morire ogni giorno. Tragedia di Casteldaccia (Palermo): a due anni di distanza, i familiari delle vittime aspettano ancora l'inizio del processoCinque gli operai morti durante lo spurgo di una vasca fognaria.Il procuratore capo di Termini Imerese: Indagini concluse entro le scadenze ... msn.com Due anni fa la strage di Casteldaccia ma di lavoro si continua a morire ogni giornoSolo nei primi quattro mesi del 2026 sono 16 le vittime accertate sul lavoro e la strada per riportare la Sicilia ad una maggiore sicurezza è ancora lungo ... blogsicilia.it Tgs. . Dopo la messa la commemorazione sul luogo della tragedia. La questione riaccende anche i riflettori sulle morti sul lavoro Servizio di Alessandra Costanza Intervista a: Chiara Raneri, figlia vittima - Giovanni Di Giacinto, sindaco di Casteldaccia - facebook.com facebook